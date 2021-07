Jerónimo Martins vê subida de 26% do preço-alvo. Ações estão em máximos de 17 meses

O PKO BP Securities, unidade de investimento do polaco PKO Bank, subiu o preço atribuído à empresa portuguesa de 15,50 euros por ação para 20,90 euros, bem como a recomendação de "manter" para "comprar", de acordo com uma nota a que o Negócios teve acesso.

Face ao valor do fecho da sessão de ontem de 16,78 euros por ação, esta nova avaliação dá um retorno potencial de 19,7% à Jerónimo Martins, que lidera o mercado a retalho na Polónia através da Biedronka, tendo também operações noutras geografias, como a Colômbia.Mas para além deste banco polaco, também o WOOD & Company Financial Services, com sede na República Checa, atualizou a cobertura à retalhista nacional, mantendo o preço-alvo de 15 euros por ação, abaixo do preço de fecho de ontem, e a recomendação em "manter".Até ao momento foram negociadas pouco mais de 96 mil ações da Jerónimo Martins, um valor aquém da média diária de 733 mil títulos dos últimos nove meses.Ontem, o INE revelou que a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) foi de 0,5% em junho , o que representa uma queda de 0,7 pontos percentuais face à taxa registada em maio. Em cadeia, essa evolução foi negativa nos -0,2%, comparando com os 0,6% em maio.Os analistas do CaixaBank/BPI consideram que a evolução deste indicador será "determinante" para as vendas da indústria e a evolução dos lucros. Contudo, dada a menor exposição a Portugal do que os rivais diretos, a Jerónimo Martins pode ter aqui uma vantagem.O banco de investimento lembra que a Sonae, dona do Continente, tem uma exposição total a Portugal, ao mesmo tempo que os analistas dizem que o país conta para 9% do "Enterprise Value" (valor da empresa, em português). Os espanhóis da DIA, dona do Minipreço, têm uma exposição de 10% a Portugal, assinala o banco de investimento.