João Nuno Mendes: "Recusamos que o mercado de capitais dependa de benefícios fiscais”

O englobamento obrigatório de mais-valias de curto prazo gerou contestação no mercado. Apesar de a medida ter caído com o chumbo do Orçamento do Estado para 2022, o secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes, defende que a fiscalidade não pode ser a única via para a dinamização do mercado.

