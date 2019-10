JPMorgan diz que está na hora de trocar ações americanas por europeias

O banco de investimento JPMorgan mudou a perspetiva sobre os títulos europeus e americanos: aumentou a recomendação dos primeiros e diminuiu a dos segundos, ao ponto de a avaliação sobre a Europa superar a que faz dos Estados Unidos.





Os títulos acionistas europeus receberam a avaliação de overweight da parte do JPMorgan, na sequência de uma revisão em alta. Os Estados Unidos, pelo contrário, desceram para a categoria "neutral".





"Há uma oportunidade tática a abrir-se para a Zona Euro", escreve um dos analistas do JP Morgan, citado pela Bloomberg. O banco aponta, entre as razões para o potencial avistado na Europa, o desempenho 20% abaixo do esperado nos últimos 18 meses e a saída de capital equivalente a 20% dos ativos sob gestão.





Ainda a ajudar o "caso" europeu está a evolução do crescimento, que se tem transformado em valor, dizem os estrategas do banco. O momento macroeconómico menos favorável no bloco europeu, nas previsões dos analistas, terá em breve uma provável inversão com a ajuda de estímulos.





As previsões do JPMorgan têm riscos implícitos, sendo um Brexit sem acordo o maior deles. Contudo, o analista que assina a nota de investimento mostra-se otimista: uma saída sem acordo não só não é o cenário base como a hipótese de que seja atingido um entendimento até 31 de outubro se mantém válida, caso no qual tanto as ações do Reino Unido como as da restante Europa beneficiariam.