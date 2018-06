Juros da casa estabilizam em altura de descida de spreads e subidas nas Euribor

A taxa de juro implícita no crédito à habitação manteve-se inalterada em Maio, indica o INE. Esta estabilização acontece numa altura em que os spreads estão em queda e as Euribor em trajectória ascendente.

Bruno Simão



Paralelamente, os bancos têm mostrado cada vez mais abertura a emprestar para a compra de casa, com sucessivos cortes nos spreads. O mais recente foi o Novo Banco.

Já o capital médio em dívida no crédito à habitação viu aumentos. A trajectória ascendente neste indicador, que se tem vindo a verificar desde Fevereiro deste ano, é confirmada em Maio. O valor ascendeu 35 euros para se fixar nos 51.852 euros. Por outro lado, "para os contratos celebrados nos últimos 3 meses, o montante médio do capital em dívida desceu 1.661 euros para 96.066 euros", contrapõe o INE.

Já as Euribor, ainda que se mantenham em níveis negativos, têm registado subidas. A taxa Euribor a seis meses, a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação, fechou esta quarta-feira nos -0,268%, contra o actual mínimo de sempre, de -0,279%, registado pela primeira vez a 31 de Janeiro de 2018.

"A taxa de juro implícita no conjunto dos contratos de crédito à habitação manteve-se em 1,031% em Maio" revela o Instituto Nacional de Estatística (INE) no boletim divulgado esta sexta-feira.Desta forma, a prestação média vencida foi 240 euros, tal como no mês anterior. Já nos contratos celebrados nos últimos três meses, o valor médio da prestação diminuiu 21 euros em Maio, atingindo os 305 euros.Comparativamente ao mês de Maio do ano passado, os juros da casa aumentaram 1,8 pontos base.