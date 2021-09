Juros da dívida portuguesa beneficiam de subida de "rating" da Moody's

Portugal está a beneficiar do aumento da confiança da Moody's. Os juros da dívida nacional seguem em queda no rescaldo da decisão da agência de notação financeira que reviu em alta o rating da República Portuguesa, colocando-o no penúltimo grau da categoria de investimento de qualidade (ou seja, dois níveis acima de "lixo"), em Baa2.

Um dos principais gatilhos para esta subida da classificação soberana é a expectativa da Moody’s de que "Portugal verá melhorias nas perspetivas de crescimento de longo prazo devido à utilização dos fundos comunitários ‘Next Generation EU’ [a iniciativa europeia criada para responder às consequências da pandemia de covid-19] e à implementação de reformas estruturais", salienta a agência no relatório divulgado na sexta-feira à noite.









Leia Também Governo destaca primeira subida de rating desde pandemia e melhor notação da Moody's numa década O ministério tutelado por João Leão destaca igualmente que "esta é também a primeira subida de rating da República Portuguesa desde o início da pandemia". Isso, assinala, é "um sinal muito positivo para a credibilidade para o país e para a segurança e estabilidade financeira das famílias e das empresas".

Em reação, a yield das obrigações portuguesas a dez anos recua 1,5 pontos base esta segunda-feira para 0,242%. Portugal acompanha a tendência europeia já que os juros dos restantes países da Zona Euro também estão a aliviar. No caso das Bunds alemãs, a yield a 10 anos cede 2,9 pontos base para -0,311%.Foi em outubro de 2018 que a agência retirou Portugal da categoria de investimento especulativo e desde há muito que se esperava um "upgrade", já que o "outlook" (perspetiva para a evolução da qualidade do crédito) era 'positivo' desde agosto de 2019. Aconteceu na sexta-feira, com a classificação da dívida soberana de longo prazo a ficar no mesmo patamar que a da Fitch e Standard & Poor's.Já o "outlook" foi revisto em baixa, de 'positivo' para 'estável', equiparando-se agora à perspetiva das restantes agências cujos "ratings" são aceites pelo BCE para avaliar a elegibilidade de uma dívida soberana para o seu programa de compra de ativos (Fitch, S&P e DBRS).O Ministério das Finanças sublinhou, após o anúncio, que este é o nível de rating mais elevado atribuído pela Moody's nos últimos 10 anos