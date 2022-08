Lagarde pressionada a subir mais os juros do BCE

A inflação da Zona Euro ainda acelerou em julho para 8,9%, sem dar sinais de alívio apesar dos esforços do Banco Central Europeu (BCE). Dois membros do Conselho já sinalizaram que poderá ser preciso subir mais as taxas de juro.

