Leon Black deixa cargo de CEO na Apollo antes do esperado. Marc Rowan assume o cargo

Leon Black deixou o cargo de CEO da Apollo Global Management, uns meses antes do que estava planeado, sendo substituído no cargo pelo cofundador Marc Rowan.Num comunicado citado pela Bloomberg, a Apollo diz que Jay Clayton foi nomeado presidente não executivo do conselho.Numa nota enviada, Black escreve que "vejo este como o momento ideal para dar um passo atrás e concentrar-me na minha família, na minha esposa Debra e nos meus problemas de saúde".O agora ex-CEO acrescenta no mesmo documento que a empresa deverá publicar lucros acima do esperado pelos analistas.Em janeiro, a gestora de investimentos tinha dito que Black iria deixar o cargo na empresa a 31 de julho.