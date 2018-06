Lira turca recupera com subida da inflação para 12,5%

A aceleração do crescimento dos preços está a aumentar as expectativas de um novo aumento dos juros por parte do banco central, esta quinta-feira.

A lira turca está a recuperar face ao dólar depois de duas sessões consecutivas de fortes quedas, animada pela subida da inflação, que aumenta as expectativas de uma nova subida dos juros por parte do banco central esta semana.





A taxa de inflação subiu para 12,5%, em Maio, em linha com as estimativas dos economistas consultados pela Bloomberg. Esta aceleração no crescimento dos preços está a levar o mercado a antecipar que o banco central deverá subir os juros novamente, depois de, no passado dia 23 de Maio, ter anunciado um aumento inesperado de uma das taxas de referência com o objectivo de travar o colapso da moeda.