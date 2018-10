Lisboa segue fortes ganhos das bolsas com Nos, Mota e CTT a disparar

Num dia em que as bolsas marcam ganhos acentuados devido aos resultados positivos do terceiro trimestre, o PSI-20 subiu perto de 1%. As acções da Nos, Mota-Engil e CTT avançaram mais de 3%.

Pedro Catarino/CM

A bolsa nacional fechou em terreno positivo, aproveitando a boleia das praças norte-americanas e europeias, que estão a ser sustentadas por bons resultados apresentados por cotadas do sector tecnológico e financeiro.



O PSI-20 ganhou 0,92% para 5.042,74 pontos, com 10 cotadas em alta e oito em queda.



Os bancos Goldman Sachs e Morgan Stanley apresentaram resultados trimestrais que agradaram aos investidores, numa sessão em que as contas de empresas do sector tecnológico (Adobe) e da saúde (UnitedHealth e Johnson & Johnson) também saíram acima do estimado pelos analistas, reforçando a confiança na economia americana.



Em Wall Street os principais índices ganham mais de 1%. Na Europa o Stoxx600 avança 1,54%.



Em Lisboa foram várias as cotadas que marcaram ganhos expressivos. A Mota-Engil disparou 5,95% para 1,924 euros, aliviando parte das fortes quedas sentidas nas últimas sessões.

A Nos registou a segunda maior subida entre as cotadas do PSI-20, com uma valorização de 4,41% para 5,085 euros. De acordo com a Bloomberg, a operadora de telecomunicações registou a subida mais acentuada em três meses (os títulos chegaram a ganhar 5,7%) depois da Kepler Cheuvreux ter recomendado "comprar", com um preço-alvo de 6,50 euros.

A terceira posição do pódio das maiores subidas do PSI-20 foi ocupada pelos CTT, que avançou 3,74% para 3,22 euros. A empresa dos correios tem vindo a beneficiar com a redução da aposta na queda dos títulos por parte dos investidores. A Citadel II reduziu a posição curta nos CTT em 12,66% para pouco mais de 1 milhão de acções. No total, as posições "shorts" nos CTT correspondem a 7% do capital.

O dia foi também positivo para as cotadas do sector da pasta e papel. A Navigator valorizou 2,59% para 4,20 euros, a Semapa ganhou 1,55% e a Altri somou 1,61% para 7,59 euros.

Entre as cotadas com maior peso no PSI-20 destacou-se a EDP, com uma subida de 1,73% para 3,119 euros. A eléctrica esteve a reagir à proposta da ERSE para as tarifas em 2019, que pressupõe um aumento de preços de 0,1% e um corte de 600 milhões de euros no montante de activos regulatórios para o sistema eléctrico em Portugal. A REN fechou o dia a ganhar 1,19% para 2,382 euros.

Do lado das quedas destacou-se o retalho, numa sessão em que a cadeia de supermercados espanhola DIA continuou a afundar em bolsa. A Sonae SGPS desvalorizou 3,57% para 0,81 euros e a Jerónimo Martins caiu 0,57% para 11,325 euros. A JB Capital Markets reiniciou a cobertura da Sonae com uma recomendação "neutral".

Os pesos pesados BCP (-0,17% para 0,234 euros) e Galp Energia (-0,03% para 15,565 euros) também estiveram do lado das quedas.

(Notícia actualizada às 17:01 com mais informação)