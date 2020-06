Lojas duty free fechadas contribuem para queda na procura de chocolate

Nos quatro aeroportos pelos quais passou, Ganes não encontrou quase nenhuma praça de alimentação ou lojas "duty free" abertas. Nada de globos de neve. Nada de camisas. Nada de bebidas especiais. E, talvez, o mais importante: nenhum Toblerone e outros chocolates especiais que estão sempre presentes em terminais internacionais.

A experiência de Ganes destaca o desafio enfrentado por vendedores não apenas de doces, mas também de destilados, com o setor de aviação ainda afetado pela relutância de algumas pessoas em voar e restrições de viagens em alguns países. A queda das vendas isentas de impostos exacerbou a desaceleração económica global que abalou o mercado de chocolate, que movimenta 107 mil milhões de dólares, o que contribuiu para transformar o défice global em excesso.





"Não há dúvida de que o vírus impactou o setor 'duty free' em geral e o chocolate foi atingido", disse Michael Payne, presidente da Associação Internacional de Lojas Duty Free de Aeroportos. "Se tu não tens voos internacionais e não esperas que voltem tão rapidamente quanto os voos domésticos, esse problema continuará".





Havia 471.421 passageiros de companhias aéreas nos Estados Unidos em 23 de junho, em comparação com 2,51 milhões no mesmo dia da semana do ano anterior, segundo a Transportation Security Administration.





Na sua jornada de Palau, na Micronésia - onde ficou presa por dois meses depois do seu país ter imposto restrições de viagens para impedir a propagação do coronavírus -, para Newark, Nova Jersey, Ganes viu poucos sinais de vida.



"Em Honolulu, havia uma loja de presentes aberta para comprar macadâmia com cobertura de chocolate, alguns livros e jogos infantis ...", disse Ganes. "Em São Francisco, tudo fechado. Em Newark, a única coisa aberta era um lugar para pagar e levar que tinha uma prateleira com batatas fritas e rebuçados com 50% de desconto."







O Fundo Monetário Internacional reviu em baixa as perspectivas para a economia mundial, sinalizando um novo impacto no consumo de cacau, que tende a acompanhar de perto o PIB. Os problemas da procura representam outro golpe para processadores de grãos de cacau, que já enfrentam custos crescentes, em parte devido às iniciativas de sustentabilidade na África Ocidental, que representam cerca de dois terços do suprimento mundial.