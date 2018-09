Magnatas das criptomoedas vão saber em breve a dimensão real das suas fortunas

Os reservados chefes da Bitmain Technologies, da Canaan e da Ebang International Holdings -- três das maiores fabricantes de equipamentos de mineração de criptomoedas -- enfrentam pela primeira vez a perspectiva do escrutínio do mercado público ao colocarem as suas empresas na bolsa de Hong Kong. E a Bitfury, outro peso-pesado do sector, está a equacionar a realização uma oferta pública inicial, mas ainda não tem planos concretos.

Se avançarem, as vendas de acções servirá para saber se as riquezas acumuladas por Jihan Wu (na foto em cima), da Bitmain, Zhang Nangeng, da Canaan, e Hu Dong, de Ebang, são sustentáveis ou estão destinadas a desaparecer. Apesar de as três empresas terem desfrutado de um crescimento vertiginoso quando a bitcoin multiplicou o seu valor em 15 vezes no ano passado, a criptomoeda e a maioria das suas pares perderam mais da metade do valor em 2018 devido à crescente pressão regulatória e a preocupações com falhas de segurança nas bolsas e com manipulação do mercado.







Existe o risco de um bear market prolongado corroer a procura pelos chips de computador especializados dessas empresas, que são utilizados pelos mineradores para verificar as transacções em moedas virtuais em busca de recompensas denominadas em criptomoedas. A Bitmain, a Canaan e a Ebang estão a tentar adaptar as suas tecnologias para serem utilizadas noutros campos, como inteligência artificial, mas ainda não conseguiram provar que é possível ampliar a escala das novas aplicações. As acções negociadas em bolsa ofereceriam uma medida em tempo real de como os investidores vêem as suas perspectivas.





"Esses IPOs serão um teste decisivo", disse Rohit Kulkarni, director de pesquisa de investimentos privados da SharePost.