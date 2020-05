Maior IPO europeu do ano prepara-se para acontecer em Amesterdão

A JAB holdings quer angariar até 2 mil milhões de euros com a entrada em bolsa do seu negócio de café, a JDE Peet’s. A empresa deverá passar a cotar em Amesterdão ainda este ano, apesar do contexto de pandemia que tem vindo a abalar os mercados, e, a concretizar-se, classifica-se para a maior oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) do ano de 2020.





A notícia é avançada pelo Financial Times, que consultou fontes próximas destes planos. A intenção deverá ser oficialmente revelada ainda esta semana.