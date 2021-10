Mais-valias: Mercado acusa Governo de quebra de compromisso

Os representantes do mercado acusam o Governo de incoerência, adiantando que as receitas captadas com o englobamento obrigatório são uma “migalha” face aos custos futuros que a medida vai causar.

