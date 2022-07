O membro do conselho do Banco Central Europeu (BCE) Robert Holzmann defende que as taxas de juro devem ser aumentadas em 125 pontos base até setembro, se a inflação não abrandar.





De acordo com Holzmann, uma subida inicial em julho deverá ficar-se pelos 50 pontos base, mas um aumento ainda maior deverá ser considerado em setembro para ativamente desviar a economia para águas mais calmas.





"Quando a situação não melhora, um aumento de 0,75 pontos percentuais pode eventualmente ser necessário. Chegou a altura de passos decisivos, de outra forma a inflação vai solidificar-se", disse o membro do conselho do BCE ao jornal austríaco Kronen Zeitung, citado pela agência Bloomberg.





A posição de Holzmann, que é também governador do banco central da Áustria, difere da do BCE, que recomenda uma subida inicial de 25 pontos base este mês, seguida de outro aumento em setembro. O tamanho da segunda subida vai depender do evoluir da inflação, podendo ser maior que a primeira, segundo explicou a presidente do BCE, Christine Lagarde.