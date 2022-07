Banco Central Europeu poderá aumentar taxas de juro em 50 pontos base

um acordo para apoiar países endividados no mercado das obrigações, caso cumpram as regras da Comissão Europeia em relação a reformas e disciplina orçamental.

Na reunião desta quinta-feira, o Banco Central Europeu (BCE) poderá aumentar as taxas de juro no dobro em relação ao inicialmente esperado, avançam a Bloomberg e a Reuters, citando fontes próximas do processo. A justificação prende-se com o agravar da inflação, que em junho bateu os 8,6% nos países da Zona Euro, acima do estimado pelos analistas.A 9 de junho, o BCE anunciou o fim da compra líquida de dívida dos países e a intenção de subir as taxas diretoras em 25 pontos base na reunião de julho, marcada para daqui a dois dias, de forma a conter a escalada dos preços. "O Conselho está pronto para ajustar todos os seus instrumentos, incorporando a flexibilidade, para garantir que a inflação estabilize na meta dos 2% a médio prazo", indicava o comunicado a justificar o primeiro aumento das taxas em mais de uma década.Mais tarde, num discurso a 28 de junho no Fórum do BCE em Sintra, Christine Lagarde não descartava a hipótese de a subida vir a ser mais agressiva. "Vamos continuar este caminho de normalização – e iremos tão longe quanto necessário", indicava a líder da autoridade monetária. Desta forma, e tendo em conta o agravamento da subida dos preços, o aumento de 50 pontos, que era esperado só para setembro, poderá avançar já.A Bloomberg indica que a proposta oficial para um aumento em 50 pontos base será apresentada pelo economista-chefe Philip Lane, contudo não é certo que a sugestão obtenha o apoio necessário para avançar.A Reuters indica ainda que os decisores vão também concentrar-se nNotícia atualizada