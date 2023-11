Menos tempo, custos e traumas. Litígios vão ter opção a tribunal

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) aliou-se com a banca para disponibilizar aos pequenos investidores uma alternativa aos tribunais para resolverem litígios até 15 mil euros. Além de rapidez e menores custos, a CMVM diz querer restaurar a confiança dos investidores no mercado.

