Microsoft compra empresa especialista em reconhecimento de voz por 16 mil milhões

A Microsoft chegou a um acordo para a compra da empresa de reconhecimento de voz Nuance Communications, por 56 dólares por ação, o que lhe confere um valor de cerca de 16 mil milhões de dólares. Este preço representa um prémio de 23% sobre a cotação de fecho das ações na sexta-feira.Esta decisão ilustra o recente esforço que tem sido feito pela Microsoft para expandir o seu negócios, depois de no final do ano passado ter visto ser-lhe negada a compra da rede social Tik Tok. No mês passado, a gigante norte-americana comprou a fabricante de jogos Zenimax, por cerca de 7,5 mil milhões de dólares.Fundada em 1992, a Nuance é especialista em inteligência artificial, com o seu "core business" a ser o reconhecimento de voz.A empresa anunciou que obteve receitas de 346 milhões de dólares no quarto trimestre do ano passado, apesar de este indicador ter caído 4% face ao mesmo período do ano anterior.Esta é a segunda maior compra de sempre da Microsofr, apenas superada pela compra do Linkedin em 2016, numa operação que custou 27 mil milhões de dólares.