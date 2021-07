Zoom dá quase 15 mil milhões por tecnológica de soluções para call center Five9

Leia Também Líder da Zoom vê fortuna engordar 2 mil milhões após revisão em alta dos resultados

Leia Também Microsoft compra empresa especialista em reconhecimento de voz por 16 mil milhões

A plataforma de videconferência Zoom, que ganhou destaque com a pandemia, continua ativa nas aquisições. Desta vez, a empresa liderada por Eric Yuan, anunciou a compra da Five9, por um montante de 14,7 mil milhões de dólares (12,47 mil milhões de euros), num negócio feito através de ações. Ao abrigo do acordo, os acionistas da Five9 vão receber 0,5533 ações de classe A da Zoom por cada ação que detêm da operadora de call center.A Zoom refere, em comunicado, que "ao combinar as soluções de contact center como um serviço da Five9 com as soluções de comunicação da plataforma" será possível "transformar a forma como os negócios se ligam aos seus clientes". A empresa espera também que esta aquisição permita à Zoom "melhor a presença junto dos clientes empresariais", ao acelerar no mercado dos contact center, que está avaliado em 24 mil milhões de dólares.A Zoom antecipa que esta operação esteja concluída na primeira metade de 2022. Quando isso acontecer, a Five9 será integrada como unidade operacional da Zoom. Rowan Trollope continuará a desempenhar funções como CEO da Five 9, que acumulará com um cargo dentro da estrutura da Zoom. Trollope reportará diretamente a Eric Yuan, fundador e CEO da plataforma de comunicação.A Five9 disponibiliza soluções baseadas em cloud para centros de contacto. A empresa foi fundada em 2001, na Califórnia, contando atualmente com dois mil clientes a nível global.Segundo a CNBC, este negócio marca a primeira aquisição da Zoom na liga dos mil milhões de dólares. A partir de dados da FactSet, esta é a segunda maior aquisição do mercado tecnológico dos Estados Unidos este ano, sendo apenas ultrapassada pela compra da Nuance Communications por parte da Microsoft, por um montante de 16 mil milhões.O setor tecnológico foi especialmente beneficiado pela pandemia, que impulsionou o negócio de várias empresas, nomeadamente na área da produtividade e ferramentas de comunicação à distância. No ano passado, a Zoom viu as receitas aumentar 326%. Numa altura em que algumas empresas nos Estados Unidos estão já a pedir aos trabalhadores que regressem aos escritórios, a empresa liderada por Eric Yuan começa a posicionar-se para fornecer mais ferramentas aos clientes empresariais, já num cenário após a pandemia.A empresa tem recorrido às aquisições para adicionar mais funcionalidades à sua proposta para as empresas. No final do mês de junho, a Zoom comprou a Kites, uma empresa alemã que trabalha em tradução em tempo real e software de transcrição. Atualmente, a Zoom já disponibiliza soluções de transcrição, mas apenas para inglês. O trabalho da Kites está atualmente disponível também em alemão, permitindo eventualmente à Zoom adicionar um novo idioma à área da transcrição.