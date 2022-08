Miguel Martín vai liderar IGCP já a partir de setembro

É oficial: Miguel Martín vai suceder a Cristina Casalinho na liderança da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública. O novo presidente entra em funções a 1 de setembro para um mandato de três anos, indica um despacho publicado esta sexta-feira em Diário da República.O nome do atual gestor da Ascendi e antigo diretor financeiro da Águas de Portugal já tinha sido avançado no início de julho, tendo o convite sido feito formalmente por Fernando Medina, ministro das Finanças, na mesma data.A acompanhar Miguel Martín no conselho de administração do IGCP vão estar como vogais Rui Amaral, que desempenha atualmente funções de vice-diretor do departamento de mercado de dívida do Caixa BI e que transita, assim, da anterior equipa de administração, e ainda Rita Granger, que se mantem como vogal da antiga administração, desde 2019. Segundo a nota, os dois vogais da administração entram em funções já esta sexta-feira, 19 de agosto.De acordo com o mesmo despacho, o novo presidente vai auferir o mesmo salário que recebia enquanto gestor da Ascendi, isto devido a uma autorização de Fernando Medina - um tipo de remuneração que se encontra prevista no Estatuto do Gestor Público.