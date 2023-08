Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O número de portugueses com uma riqueza avaliada acima de um milhão de dólares voltou a aumentar em 2022. Segundo o "Global Wealth Report 2023", antigamente do Credit Suisse e agora do UBS, o clube de milionários portugueses aumentou em cerca de 8.500 pessoas para se fixar em 167,5 mil.



O número de mais ricos aumentou principalmente no segmento entre um a cinco milhões de dólares, embora com um incremento muito menos expressivo do que o ...