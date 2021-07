Mintable, um "marketplace" de NFT apoiado por Mark Cuban, levanta 13 milhões de dólares

A febre com estes ativos não fungíveis rebentou já este ano, apesar de o conceito não ser propriamente novo, depois de vários artistas terem vendido obras convertidas em NFT por valores chamativos. É o caso de Beeple, que leiloou a sua arte "Everydays: the First 500 Days" por 69 milhões de dólares.



A Polaris Sport, empresa dedicada à gestão de carreiras desportivas de Jorge Mendes, chegou ao mundo dos NFT ("non-fungible tokens") e pode, logo na sua estreia, gerar cerca de 21 milhões de dólares com a venda de itens sobre vários jogadores de futebol que agencia, como os internacionais portugueses Pepe, João Félix ou Rúben Dias.



Cristiano Ronaldo, que também é agenciado por Jorge Mendes, está fora deste primeiro lote da parceria entre a Polaris e a Zilliqa. Mas o avançado madeirense foi protagonista de uma venda de um NFT numa outra aplicação, já este ano. Aconteceu na Sorare, um jogo de futebol de fantasia, por quase 300 mil dólares. Até ao momento, é a carta mais cara de sempre referente a um jogador de futebol.

A Mintable, uma plataforma que serve de "marketplace" para a compra e venda de NFT - ativos não fungínveis - vai levantar mais fundos, numa ronda de financiamento que tem como participantes a Ripple Labs e a Animoca Brands.Outras entidades nesta ronda de financiamento de 13 milhões de dólares incluem o fundo de investimento NFT Metapurse - o famoso fundo de investimento NFT apoiado por MetaKovan - e o ex-conselheiro de Bill Clinton Doug Band, de acordo com um comunicado da empresa.A Mintable disse que planeia usar o dinheiro para expandir as suas operações e impulsionar o seu crescimento e iniciativas de aquisição de utilizadores.A empresa já recebeu o apoio este ano do empresário bilionário Mark Cuban, da Sound Ventures de Guy Oseary e Ashton Kutcher, da TIME Ventures de Marc Benioff, da Crypto.com e da LongHash Ventures, entre outros.