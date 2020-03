Este é um problema de curto prazo. Pode demorar alguns meses a passar, mas vamos superar isso e a economia ficará mais forte do que nunca", adianta Mnuchin, para de seguida acrescentar que tem como exemplo "as pessoas que compraram ações após o crash de 1987 e as pessoas que compraram ações após a crise financeira".





Ontem, o Dow Jones e o S&P 500 registaram a maior queda desde a segunda-feira negra de 1987, com ambos os índices a registarem desvalorizações em torno dos 9%. O Standard & Poor’s 500 pôs mesmo um ponto final no mais longo período de "bull market" da história, ao cair 20% após o seu último pico máximo registado em março de 2009.



O anúncio de um novo pacote de estímulos de 1,5 biliões de dólares por parte da Reserva Federal de Nova Iorque, que passará pela compra de dívida, ainda conseguiu travar as quedas, mas apenas de forma momentânea.



Na passada quarta-feira, o Deutsche Bank alertou os investidores que ainda é muito cedo para voltar a arriscar no mercado de ações, dada a incerteza e todos os riscos que permanecem no horizonte devido ao impacto crescente que o vírus Covid-19 está a ter na economia global.

Apesar de os preços estarem já em patamares muito baixos, com muitas cotadas a renovarem mínimos históricos sucessivamente, "achamos que é demasiado cedo para voltar a arriscar, tendo em conta alguns dos riscos significativos que estão associados à progressão da doença", disse o economista-chefe do banco germânico Torsten Slok.

Steven Mnuchin diz que este "sell-off" não é como "o da crise financeira, onde as pessoas não sabiam quando ia acabar". "Até o final do ano, acho que podemos esperar uma grande recuperação na atividade económica", por isso, conclui, "para investidores de longo prazo, esta será uma grande oportunidade de investimento".Ontem, o Dow Jones e o S&P 500 registaram a maior queda desde a segunda-feira negra de 1987, com ambos os índices a registarem desvalorizações em torno dos 9%. O Standard & Poor’s 500 pôs mesmo um ponto final no mais longo período de "bull market" da história, ao cair 20% após o seu último pico máximo registado em março de 2009.O anúncio de um novo pacote de estímulos de 1,5 biliões de dólares por parte da Reserva Federal de Nova Iorque, que passará pela compra de dívida, ainda conseguiu travar as quedas, mas apenas de forma momentânea.