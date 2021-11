Moderna e BioNTech prometem vacinas contra a ómicron em 2022. Ações disparam no pré-mercado

A Moderna e a BioNTech, duas das empresas responsáveis por vacinas contra a covid-19, indicam que conseguem ter prontas no próximo ano atualizações às respetivas vacinas já preparadas para a variante ómicron.

No caso da Moderna, foi indicado que uma nova vacina poderá "estar pronta no início de 2022", caso tal seja necessário. Com a variante detetada na África do Sul a fazer subir o número de casos e a deixar as autoridades de saúde em estado de alerta, a empresa terá mobilizado centenas de funcionários no feriado do Dia de Ação de Graças para começar a trabalhar num fármaco contra esta variante.

Mas a Moderna não é a única que está a trabalhar já a pensar na ómicron. Também a BioNTech, que desenvolveu com a Pfizer a vacina cominarty, anunciou que está a trabalhar numa nova versão. De acordo com a Bloomberg, a empresa espera ter uma nova versão pronta "dentro de cem dias", caso tal seja necessário.

Leia Também Covid-19: Canadá confirma dois primeiros casos da variante Ómicron

Em comunicado, a alemã BioNTech indica que está a tentar trabalhar o mais depressa possível para obter este fármaco.



A ómicron foi detetada na semana passada na África do Sul. Esta segunda-feira a Organização Mundial de Saúde alertou que esta variante traz um risco global "muito elevado" e poderá originar surtos com "consequências graves".

Leia Também Ministros da Saúde do G7 reúnem-se de emergência para analisar Ómicron

Ações continuam a subir

Na passada sexta-feira, enquanto a ómicron arrasou as bolsas e fez tombar as ações de diversas empresas, as companhias ligadas ao desenvolvimento de vacinas contra a covid-19 sobressaíram do lado dos ganhos. A Moderna e BioNTech dispararam em bolsa: a primeira valorizou 20,57% e a segunda cerca de 14%.

Esta segunda-feira, perante as notícias ligadas a estes esforços para chegar a novas versões que tenham já em conta a nova variante, ambas as empresas estão a prolongar os ganhos ainda antes da abertura de Wall Street.

Nesta altura, as ações da BioNTech estão a avançar 4,96% para 365,25 dólares. Já as ações da Moderna estão a avançar 10,78% no pré-mercado para 365,18 dólares.