Morgan Stanley é o primeiro grande banco nos EUA a permitir acesso a fundos de bitcoin

, o regulador reforçou a ideia de que "os ativos 'crypto' são altamente arriscados e especulativos" e que os investidores "devem estar alertados para os elevados riscos que correm ao comprar este tipo de instrumento, incluindo a hipótese de perder todo o dinheiro".



O "rally" que este ativo vive este ano está a ser alimentado pela entrada de investidores institucionais, derrotando a ideia de que esta criptomoeda seria apenas um objeto para os investidores amadores. Desde a Square, a Microstrategy até à Tesla, várias têm sido as empresas que têm comprado bitcoins como parte do seu portefólio de investimento.



Atualmente, cerca de 6,5% de todas as bitcoins que estão em circulação pertencem a investidores institucionais, o que equivale a quase 1,4 milhões de bitcoins ou a qualquer coisa como 74 mil milhões de dólares.

O Morgan Stanley tornou-se o primeiro grande banco nos Estados Unidos a oferecer aos seus clientes de gestão de investimentos a opção de acederem a fundos de bitcoins, de acordo com a CNBC, numa opção que poderá dar um novo impulso ao preço da criptomoeda, atualmente perto de máximos históricos.De acordo com a publicação, esta medida tomada pelo banco de investimento que gere carteiras na ordem dos 4 biliões de dólares deveu-se a uma grande procura por parte dos seus clientes.Ainda assim, o acesso será limitado por enquanto, uma vez que o Morgan Stanley apenas dá acesso aos seus clientes com carteiras superiores aos 2 milhões de dólares e limita este investimento a apenas 2,5% de todo o portefólio.Ainda hoje, a