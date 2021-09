Novos indicadores, discurso de Powell e 3 outras coisas que precisa de saber para começar o dia

Hoje há novos dados a serem divulgados. Por cá, o Instituto Nacional de Estatística (INE) publica as tábuas de mortalidade em Portugal, numa desagregação regional para o período de 2018 a 2020. No resto da Europa, destaque para o índice do instituto alemão Ifo sobre o sentimento dos empresários na Alemanha e que é seguido com atenção pelos investidores pois serve de indicador avançado sobre o andamento da maior economia europeia.