O desconfinamento gradual na Europa e outras 4 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta segunda-feira mais países europeus dão passos no sentido de aliviar as restrições impostas pela pandemia. Também prosseguem as negociações sobre o Brexit e a prestação de contas do primeiro trimestre.

Prosseguem negociações sobre o Brexit

Esta segunda-feira são retomadas as negociações entre a União Europeia e o Reino Unido sobre o Brexit, por videoconferência, que deverão estender-se pelo resto da semana. Na sexta-feira o negociador britânico, David Frost, e o da União Europeia, Michel Barnier, darão uma conferência de imprensa para informar sobre os progressos feitos.

Desconfinamento continua na Europa

Depois de vários países europeus terem começado a relaxar as medidas de restrição impostas no contexto da pandemia do novo coronavírus, esta segunda-feira é a vez de França dar mais um passo em direção ao fim do confinamento com a abertura de alguns setores empresariais e algumas escolas. Também na Dinamarca é esperada a reabertura de algumas lojas, restaurantes e bares.

Sonaecom apresenta contas do primeiro trimestre

A época de resultados prossegue esta segunda-feira. Por cá, é a vez de a Sonaecom revelar as contas do primeiro trimestre, um mês depois de ter anunciado que fechou o ano de 2019 com lucros de 51,5 milhões de euros, uma descida de 24,6% face a 2018.





Lá fora, serão conhecidas as contas de empresas como a Mylan, Marriott e Under Armour.

Investimento e recuperação no Reino Unido

Numa altura em que o Reino Unido se prepara para dar os primeiros passos no sentido de aliviar as restrições impostas pela pandemia, o tema da recuperação económica vai estar em debate. Andy Haldane, economista-chefe do Banco de Inglaterra, Sarah Breeden, responsável pela supervisão dos bancos do país, vão participar no webinar "Estratégia e Investimento para uma recuperação forte e sustentável".