Operadores de pagamento fora do concurso do IVAucher

Os operadores do setor de pagamentos ficaram de fora do concurso público lançado pelo Governo para a operacionalização do IVAucher. A Mastercard e a Revolut chegaram a manifestar interesse neste concurso, mas acabaram por não apresentar qualquer proposta, até porque, na prática, os critérios de seleção excluíram este tipo de empresas.





