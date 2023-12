Os 8 cisnes negros do Saxo para 2024: Sauditas compram Liga dos Campeões e Kennedy Jr ganha eleições nos EUA

Neste cenário desenhado pelo Saxo Bank, a cotação do petróleo dispara a olhos vistos e chega mesmo a tocar nos 150 dólares por barril em meados do ano, à medida que a procura por crude aumenta, reforçando as receitas da Arábia Saudita, que com mais dinheiro consegue impulsionar uma "reestruturação radical" da sua economia, afastando-se do ouro negro "para se tornar uma potência do turismo, do lazer e do entretimento". O reino aproveita parte do dinheiro fresco para adquirir o "franchise" da Liga dos Campeões, para a transformar numa competição global. Esta previsão pressupõe também que os sauditas chegam mesmo a acordo para comprar o Manchester United, pelo que o clube acaba por sair beneficiado com este plano, acabando por ver o valor das ações duplicar.