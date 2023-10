Peso dos certificados de aforro atinge um máximo de 5,6% em 2022

O apetite dos investidores por certificados de aforro disparou no ano passado. À boleia das elevadas taxas de juro que deixaram a remuneração destes instrumentos mais atrativa, os certificados de aforro atingiram um recorde de 5,6% da nova poupança das famílias. Os depósitos continuam, no entanto, a ter a maior fatia do bolo, segundo o mais recente relatório do investidor divulgado esta segunda-feira pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



A evolução dos certificados de aforro "aumentou de forma muito significativa (+57%) em 2022, atingindo um máximo de 5,6% do total do valor investido nesse ano", refere o relatório.



Os certificados de aforro aumentaram 258,26 milhões de euros em agosto para os 33.868,35 milhões de euros, o que significa que nos três meses de comercialização da nova série F (com um tecto de remuneração mais baixo do que a anterior) ainda houve interesse das famílias nestes produtos.



Desde final do ano passado que se vivia uma corrida inédita aos certificados de aforro graças à subida da remuneração (que é indexada à Euribor a três meses). Após as entradas de capital terem superado em larga medida as expectativas do Governo, no início de junho, o Executivo decidiu por fim à série E dos certificados de aforro, tendo lançado uma nova série F, cujo tecto cai de 3,5% para 2,5%.



De igual forma, também os fundos de investimento se tornaram mais atrativos. Segundo o regulador português, os montantes geridos por fundos de investimento aumentou dois dígitos.



Quanto ao peso dos instrumentos no total do investimento, este atingiu um máximo em 2021: no caso dos fundos nacionais ficou em 5,8%, enquanto que os estrangeiros têm uma quota de 2,2%.



