Taxa de juro nos depósitos chega aos 1,81%. É a quinta mais baixa da área do euro

A taxa de juro dos novos depósitos a prazo de particulares passou de 1,69% em julho para 1,81% em agosto, o valor mais elevado desde abril de 2014, segundo os dados divulgados esta quarta-feira pelo Banco de Portugal (BdP).

Em agosto, o montante de novos depósitos a particulares foi de 8.091 milhões de euros, uma subida de 480 milhões face ao mês anterior.

O BdP destaca os novos depósitos com prazo de um a dois anos, que registaram a taxa de juro mais elevada, com uma remuneração média foi de 2,1% (1,91% em julho). Seguem-se os novos depósitos acima de dois anos que se fixaram em 2,08% (1,98% em julho) e os novos depósitos até um ano com uma taxa de juro média de 1,76% (1,66% em julho).

Leia Também Ajuda à banca ainda pesa um décimo da dívida

Relativamente à maturidade dos dinheiro parado nos bancos, os novos depósitos com menos de um ano continuam a ser a maioria, com 87%, ou 7.001 milhões de euros, sendo que de um a dois anos perfazem 9%, ou 734 milhões, e superior a dois anos contabilizam 4%, ou 355 milhões.





Leia Também Peso dos certificados de aforro atinge um máximo de 5,6% em 2022

Já a taxa de juro dos novos depósitos a prazo das empresas foi de 2,9% em agosto, registando um decréscimo de 0,06 pontos percentuais relativamente a julho.

O montante de novos depósitos totalizou 6.408 milhões de euros, menos 1.346 milhões do que no mês passado, dos quais a esmagadora maioria (99,2%) foi aplicado em depósitos a prazo até um ano.

"Em agosto, a remuneração média dos novos depósitos com prazo acordado em Portugal era inferior à observada para a média da área do euro (3,03%) e era a quinta mais baixa entre estes países", revela o supervisor da banca nacional."Apesar da remuneração comparativamente baixa, os depósitos com prazo acordado representavam, em Portugal, 52% do total dos depósitos dos particulares, enquanto, na generalidade dos países, predominavam as responsabilidades à vista", indica ainda o BdP. De tal forma que Portugal é o país da área do euro com mais depósitos a prazo em termos de distribuição do stock.