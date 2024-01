Petroleiros suspendem viagens no Mar Vermelho a conselho dos EUA após ataques

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os ataques ao Iémen continuam a aumentar o risco de perturbações que já afetam os mercados petrolíferos desde o final do ano passado. Esta noite, 11 de janeiro, os Estados Unidos juntaram forças com o Reino Unido e enviaram mais de 60 ataques aéreos contra posições dos rebeldes Houthis no Iémen.