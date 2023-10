Euribor sobe a três meses, desce a seis e estabiliza a12 meses

O petróleo está a valorizar esta quinta-feira, tanto em Londres como em Nova Iorque, depois de sinais nos últimos dias de uma menor procura e receios sobre um aperto do mercado no último trimestre do ano terem provocado uma queda de mais de 3% no dia de ontem.



Esta queda aconteceu após os líderes "de facto" da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (OPEP+), a Arábia Saudita e a Rússia, terem revelado que vão manter os cortes no fornecimento de crude até ao final do ano.



Após esta revelação, o petróleo desvalorizou substancialmente, mas esta manhã o West Texas Intermediate (WTI) – negociado em Nova Iorque – ganha 5,22% para 84,31 dólares por barril.





Por sua vez, o Brent do Mar do Norte – referência para as importações europeias – avança 0,28% para 86,02 dólares por barril.