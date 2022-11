Europa em alta, à espera de reuniões de bancos centrais

09h09

Ouro valoriza e dólar enfraquece em dia de reunião da Fed

O ouro segue a valorizar, na véspera do esperado anúncio da subida das taxas de juro pela Reserva Federal dos Estados Unidos, na quarta-feira.



O metal amarelo avança 0,86% para 1.647,94 dólares por onça. Desde o último pico, em março, o ouro perdeu 20% do seu valor.



A platina, por sua vez, segue também a valorizar, estando a ganhar 1,39% para 943,62 dólares, enquanto o paládio sobe 1,47% para 1.873,13 dólares e a prata avança 2,74% para 19,69 dólares.



Os preços do ouro têm sido pressionados pelas agressivas subidas das taxas de juro nos EUA, que motivaram os investidores a venderem os bens que não remuneram juros. No entanto, o metal tem sido apoiado de outras maneiras, nomeadamente através de compradores na Ásia e de outros bancos centrais, como os da Turquia e do Qatar, ambos recentes compradores de ouro. Além disso, alerta a Bloomberg, nem todos os países reportam a aquisição de ouro - é o caso da Rússia e da China.



A agência avança que os bancos centrais compraram quantidades recorde de ouro no trimestre passado, numa altura em que tentam diversificar as suas reservas. Quase 400 toneladas foram compradas, o quadruplo do registado no ano passado, de acordo com o Conselho Mundial do Ouro.



A valorização do ouro acompanha o enfraquecimento do dólar - em antecipação do anúncio da Fed -, e uma subida do euro. A moeda europeia ganha 0,41% face à divisa americana, para 0,9923 dólares. A moeda única europeia mantém-se assim a negociar abaixo da paridade com a nota verde.