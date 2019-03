Mas agora já há?

A situação melhorou a diversos níveis e sobretudo o clima de crise passou, o que deverá levar as pessoas a pensar no futuro. Quando vivemos num período de crise perdemos a perceção do médio prazo. E no médio prazo faltam- -nos coisas, nomeadamente poupança. Se não há uma atitude das autoridades no sentido de levar as pessoas a poupar, isso não acontece. E isso pode ser feito com incentivos fiscais, como foi feito no passado e como é feito em todo o lado, ou obrigar as pessoas a poupar. Isso é algo que os ingleses fizeram recentemente numa reforma do sistema de pensões. A solução é que, além dos benefícios, deviam obrigar-se as pessoas a poupar. Por lei, as empresas ficam obrigadas, no momento em que pagam salários, a retirar uma parte para uma conta individual do trabalhador de poupança para a reforma.



Esse seria um sistema que poderia funcionar em Portugal?

Este é o sistema que está a ser copiado na Europa toda. O tema da poupança para a reforma é um tema que precisa de um consenso muito geral para poder ser resolvido. Devíamos ter a ambição de construir um pacto de proteção para a reforma, sentando o governo, a oposição, os parceiros sociais, os agentes financeiros, de forma a porem para a frente soluções, que pudessem ter impacto.

Isto é uma reforma que só pode ser pilotada pelo Governo. É uma questão essencial da nossa sociedade. Em Portugal temos um sistema peculiar, em que a reforma depende exclusivamente do Estado. Mas, as pessoas que recebem, recebem porque há alguém a contribuir, por isso funcionava muito bem quando tínhamos muitos contribuintes para um pensionista. Não é isso que acontece hoje. A demografia mudou e ao mudar alterou a capacidade deste sistema funcionar.



Mas esse sistema não é sustentável?

Depende do que se entende por sustentável. O sistema da segurança social pode ser sustentável de duas maneiras. Uma é pagar pensões tão pequeninas com os recursos que tem, que vão ser cada vez menores. Ou então ir chamar o Orçamento do Estado para ir buscar dinheiro, que é o que está a acontecer hoje, para cobrir as despesas. E assim o sistema é sustentável. Mas é um sistema que não pode funcionar eternamente.



Não se indo pela via obrigatória, como se pode levar as pessoas a poupar?

Tem de se criar incentivos. As pessoas reagem a estímulos. Neste momento as pessoas não têm incentivo para poupar. Não têm nenhum sinal de que devem poupar. Pelo contrário. O sinal que existe é negativo: é o Estado toma conta de vocês. É a ideia de que o Estado vai garantir a reforma. Mas isso não é verdade. O que é essencial aqui, e é isso que falha, é uma questão de transmitir uma preocupação. É necessário haver uma complementaridade [à reforma]. O Estado faz aquilo que pode fazer e depois as pessoas têm de encontrar maneira de poupar e a construção desse universo de instrumentos de poupança deve ter a intervenção do Estado.



Devíamos ter um sistema misto de pensões?

O que acontece em Portugal é que o Governo tem medo da palavra misto porque incorporou como um preconceito ideológico, em que os privados vão destruir a sustentabilidade da Segurança Social. E de tal forma incorporou este preconceito, que respondendo às preocupações internacionais de que deve haver uma complementaridade, criou uma complementaridade com um produto público. Ou seja, é um produto de investimento mas que é gerido pelo Estado. É uma iniciativa sem qualquer sucesso. Tem nove mil subscritores. Enquanto nos PPR é a população portuguesa a subscrever. Há aqui um exercício em que o Governo não mostrou abertura para fazer, mas que é algo que vamos ter de resolver. Porque senão o que nos vai acontecer é que caminhamos para o abismo.



Complementaridade que devia ser obrigatória?

A complementaridade na maior parte dos países europeus é obrigatória. É engraçado que no sistema inglês da poupança obrigatória, quando o sistema foi desenhado não se queria considerar que era um sistema obrigatório fechado, deu-se liberdade às pessoas de poderem seguir. As empresas são obrigadas a forçar a poupança das pessoas, mas as pessoas podem dizer "não, eu não estou interessado" e sair. Mas a lei obriga que ao fim de dois anos as pessoas sejam readmitidas no processo de poupança obrigatório. Quando isto foi desenhado pensou-se que muitas das pessoas iriam sair e não iriam aderir, mas aconteceu o contrário.



Temos os PPR, o PPR do Estado, seguros PPR, agora vamos ter também o PPR Europeu. Como é que vê a chegada deste novo produto?

Havia esta necessidade de criar um produto europeu que pudesse acompanhar as pessoas, mas havia sobretudo a preocupação de dizer às pessoas que o tema da poupança é importante e é um produto europeu certificado, sem fronteiras, que está disponível para isso. Este produto vai mudar o paradigma, vai estar disponível em qualquer país da Europa. E aí entra a pergunta: é um desafio? Eu acho que nós em Portugal, que somos um país pequeno e aberto, não podemos ter medo, não podemos viver das fronteiras.

Os baixos níveis de poupança para a reforma são apontados por José Veiga Sarmento como um dos grandes problemas do país. O presidente da associação de fundos de investimento e pensões alerta para a necessidade de pôr as pessoas a poupar, algo que, a seu ver, só é possível com a implementação de incentivos fiscais.A poupança está em níveis tão baixos que é irrelevante. Nós estamos com 4%, na Europa é normal que seja 12%. Perante esta situação deveria haver, por parte das entidades oficiais, qualquer coisa. O tema da poupança está ligado à proteção das pessoas para a reforma, de modo a complementar o que o Estado pode fazer na proteção das pessoas. A única maneira de aumentar o volume das poupanças é levar as pessoas a poupar. Mas por si próprias não têm essa iniciativa, porque têm outros objetivos imediatos de utilização do dinheiro. Neste período difícil que vivemos não havia grandes recursos para pôr de lado.