Portugal emite até 1.250 milhões a nove e 12 anos na próxima quarta-feira

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP vai ao mercado na próxima quarta-feira, 8 de fevereiro, para emitir pela primeira vez este ano duas linhas de Obrigações do Tesouro (OT) a nove e 12 anos, informou esta sexta-feira a instituição liderada por Miguel Martín.





Uma das emissões, com maturidade em 16 de julho de 2032, oferece um cupão de 1.65

%. Já na emissão com maturidade em 12 de outubro de 2035 o cupão é de 0.9%.



O montante indicativo global para as duas emissões situa-se entre mil milhões de euro e 1.250 milhões.

Na última linha de Obrigações com uma maturidade a nove anos, do dia 12 de outubro de 2022, Portugal colocou 651 milhões de euros, com um cupão de 3,230%. A procura neste leilão superou a oferta em 1,79 vezes.