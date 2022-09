Um dia depois do anúncio histórico pelo Banco Central Europeu (BCE) da subida das taxas de juro diretoras em 75 pontos base - e com os duros da dívida pública a agravar desde então - Portugal indica que vai voltar na próxima semana ao mercado de dívida pública para emissão de novas obrigações do Tesouro (OT) a quatro e dez anos.A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP anunciou esta sexta-feira a realização de um leilão duplo da linha de títulos com maturidade em 21 de julho de 2026 e 16 de julho de 2032, no quais espera arrecadar entre 1.000 milhões e 1.250 milhões de euros."O IGCP, E.P.E. vai realizar no próximo dia 14 de setembro pelas 10:30 horas dois leilões das OT com maturidade em 21 de julho de 2026 e 16 de julho de 2032, com um montante indicativo global entre 1.000 milhões de euros e 1.250 milhões de euros", anunciou a agência liderada por Miguel Martin.Estes são os primeiros leilões com Miguel Martin à frente do IGCP. O antigo gestor da Ascendi sucede a Cristina Casalinho, tendo entrado em funções a 1 de setembro para um mandato de três anos.