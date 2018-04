Portugal emite três mil milhões em emissão sindicada a 15 anos

O Tesouro português deverá ter conseguido emitir três mil milhões de euros numa emissão sindicada a 15 anos. O IGCP pagou uma de 2,325% na operação que esteve a decorrer esta quarta-feira, segundo avança a Bloomberg.

O "initial pricing talks" (IPT) arrancou nos 105 pontos base, mas terá fechado nos 102 pontos. Este valor acresce à taxa mid swap do euro a 15 anos, o que perfaz uma taxa de 2,325%. Ainda que não sejam conhecidos para já os números relativos à procura, as ordens deverão ter sido elevadas. A meio da manhã, as ordens já superavam os 10 mil milhões de euros, de acordo com a Bloomberg, incluindo 1,525 mil milhões de euros dos bancos que estão a organizar a operação.



"A operação correu bem para o Estado português , mas também para os investidores que compraram com um prémio ("desconto") face aos preços de mercado. Teoricamente, estas obrigações até deveriam subir um pouco", explica Filife Silva, do banco Carregosa.



Tal como explica o especialista, "se numa emissão que vence em 2037, o Estado português está a pagar uma taxa yield de 2,35%, esta emissão, que matura três anos antes, em 2034, a taxa foi de 2,325%, mas a verdade é que vai ter que ser o mercado a decidir quanto é que está disposto a pagar para ter esta dívida".



Filipe Silva acrescenta ainda que "relativamente ao montante, o Estado emitiu o que queria emitir. Não sabemos exactamente qual foi a procura, mas sabemos que esteve muito forte".

Ainda em Janeiro, Portugal emitiu dívida sindicada a 10 anos, tendo a operação começado com um prémio de 120 pontos base e terminou nos 114 pontos base.



Barclays, CaixaBI, Deutsche Bank, HSBC, Morgan Stanley e o SG CIB são os bancos responsáveis pela operação, adianta a agência de informação americana.

Na semana passada, o IGCP publicou o calendário de financiamento do segundo trimestre do ano, tendo na altura admitido realizar emissões sindicadas neste período. O IGCP não deu indicações sobre quando poderia realizar as operações. Nem quantas serão.

O último leilão sindicado foi realizado em Janeiro, com o IGCP a colocar 4 mil milhões de euros em títulos com maturidade em Outubro de 2028. Na altura, o custo de financiamento foi o mais baixo de sempre.



Ao todo, no primeiro trimestre o IGCP realizou três emissões de dívida de longo prazo, uma delas sindicada, como acima referido. E emitiu um total de 7.425 milhões de euros através das diferentes operações.



Em Fevereiro, o IGCP colocou 1.250 milhões de euros em títulos de dívida a 5 e a 10 anos, com os custos de financiamento a subirem ligeiramente no prazo mais longo.



Em Março, o Estado emitiu a 10 e a 27 anos, tendo conseguido taxas de juro mais baixas. Na maturidade a 10 anos Portugal conseguiu mesmo a taxa mais baixa de sempre.