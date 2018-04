Estado deverá pagar 2,3% para se financiar a 15 anos

O Estado está a realizar uma emissão sindicada esta quarta-feira. De acordo com a Bloomberg, a taxa que está a ser negociada implica um prémio de 103 pontos base face à taxa mid-swap do euro a 15 anos. A procura já supera os 10 mil milhões de euros.

Ainda em Janeiro, Portugal emitiu dívida sindicada a 10 anos, tendo a operação começado com um prémio de 120 pontos base e terminou nos 114 pontos base.

Ainda não há indicações sobre os montantes que o IGCP está a tentar emitir.

Barclays, CaixaBI, Deutsche Bank, HSBC, Morgan Stanley e o SG CIB são os bancos responsáveis pela operação, adianta a agência de informação americana.

Na semana passada, o IGCP publicou o calendário de financiamento do segundo trimestre do ano, tendo na altura admitido realizar emissões sindicadas neste período. O IGCP não deu indicações sobre quando poderia realizar as operações. Nem quantas serão. O último leilão sindicado foi realizado em Janeiro, com o IGCP a colocar 4 mil milhões de euros em títulos com maturidade em Outubro de 2028. Na altura, o custo de financiamento foi o mais baixo de sempre. Ao todo, no primeiro trimestre o IGCP realizou três emissões de dívida de longo prazo, uma delas sindicada, como acima referido. E emitiu um total de 7.425 milhões de euros através das diferentes operações. Em Fevereiro, o IGCP colocou 1.250 milhões de euros em títulos de dívida a 5 e a 10 anos, com os custos de financiamento a subirem ligeiramente no prazo mais longo.

Em Março, o Estado emitiu a 10 e a 27 anos, tendo conseguido taxas de juro mais baixas. Na maturidade a 10 anos Portugal conseguiu mesmo a taxa mais baixa de sempre.

