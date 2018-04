A emissão de dívida sindicada a 10 anos de Portugal contou com uma forte procura, que veio de vários pontos do mundo. Os investidores institucionais europeus lideraram, porém, as ordens. França e Reino Unido garantiram metade do valor colocado pelo Tesouro português.O Reino Unido garantiu 26,5% do montante emitido esta quarta-feira, enquanto França ficou com 23,6%, numa operação que contou com ordens acima de 16 mil milhões de euros. "A distribuição geográfica foi diversificada com uma grande participação de investidores situados no Reino Unido, França, Itália, Espanha e Alemanha", avançou o IGCP, em comunicado. Fora do Velho Continente, a América do Norte garantiu 7% da emissão.Por tipo de investidor, as gestoras de activos, os bancos e as seguradoras e fundos de pensões lideraram a procura. A dívida portuguesa tem atraído um elevado interesse junto de investidores institucionais, que continuam a antecipar novas melhorias no "rating" do país nos próximos meses.