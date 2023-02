Portugal vai recomprar duas linhas de obrigações na quarta-feira

em outubro de 2023 e em fevereiro de 2024

Leia Também Portugal recompra 1,4 mil milhões em duas linhas de obrigações

fevereiro de 2024

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) anunciou um leilão de recompra de duas linhas de obrigações, que vencemA taxa de juros das obrigações da linha mais curta foi fixada em 4,95%, enquanto o cupão da linha que vence em 2024 fixou-se em 5,65%, as mesmas taxas de juro do que as fixadas no último leilão comparável.Nesse mesmo leilão, realizado em novembro, Portugal recomprou 1,4 mil milhões de euros, conseguindo reduzir os reembolsos de dívida a realizar nos dois anos seguintes, assim como baixar os custos da dívida.Segundo a informação avançada pela Bloomberg, que cita o IGCP, Portugal recomprou 250 milhões de euros nas obrigações com maturidade em outubro de 2023 e 1,15 mil milhões de euros nas que vencem em