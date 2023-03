Portugal recompra 1,11 mil milhões em duas linhas de dívida a longo prazo

em outubro de 2023 e em fevereiro de 2024, com o intuito de reduzir os custos de Portugal com dívida.





A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) recomprou 1,11 mil milhões de euros em duas linhas de obrigações, que venciam

O leilão reverso tinha sido anunciado pelo IGCP esta terça-feira e esteve a decorrer durante a manhã. Segundo a informação avançada pela Bloomberg, que cita o IGCP, Portugal conseguiu concluir a recompra de 322 milhões de euros nas obrigações com maturidade em outubro de 2023 e 792 milhões de euros nas que vencem em fevereiro de 2024.



Segundo a agência da dívida portuguesa, entidade liderada por Miguel Martin, os cupões das duas linhas foram fixados em 4,95% e 5,65%, respetivamente, as mesmas taxas de juro do que as fixadas no último leilão comparável, realizado em novembro de 2022.



O que também não diferiu relativamente ao último leilão comparável foram as maturidades. Portugal recomprou 1,4 mil milhões de euros em obrigações na altura: 250 milhões de euros nas obrigações com maturidade em outubro de 2023 e 1,15 mil milhões de euros nas que vencem em fevereiro de 2024.

