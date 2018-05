Portugueses pagam compras do dia-a-dia com cartão, mas têm cada vez mais débitos directos

Os cartões de débito e de crédito continuam a ser o meio de pagamento preferido dos portugueses na realização de operações do dia-a-dia. Segundo os dados divulgados esta manhã pelo Banco de Portugal, a utilização de pagamentos electrónicos manteve a evolução positiva, enquanto os cheques continuam a reduzir o seu peso nos pagamentos.

Foram processadas 2.541 milhões de operações no SICOI, o sistema que processa as operações de pagamento de retalho em Portugal, em 2017, no valor de 417 milhões de euros, segundo as conclusões do Relatório dos Sistemas de Pagamentos do Banco de Portugal. Estas operações registaram uma evolução positiva face ao ano anterior, com o número e o valor das operações a crescer 8%.





"Em média, foram processadas diariamente 7,4 milhões de operações, no valor de 1,5 mil milhões de euros, mais 567,2 mil operações e 118,3 milhões de euros do que no ano anterior", refere o mesmo relatório.





Em termos de sistemas de pagamento, os meios electrónicos continuam a ganhar relevância, com os cartões a manterem a preferência. "O subsistema do Multibanco continuou a ter o maior peso relativo, de 86%, no volume global de operações processadas no SICOI (2.185 milhões de operações)", adianta o documento. Em termos de peso, as operações realizadas na rede Multibanco registaram um peso de 27,6%.