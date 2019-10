Débitos diretos e pagamentos com cartão atingem recorde no verão

O pagamento por via eletrónica é cada vez mais uma opção escolhida pelos portugueses. Uma tendência que foi visível no verão de 2019: os débitos diretos e as operações com cartão atingiram novos recordes, indica o Banco de Portugal.





Entre julho e agosto deste ano, os débitos diretos processados no Sistema de Compensação Interbancária (SICOI) alcançaram um máximo histórico: 35,1 milhões de operações. No total, foram transacionados mais de 5 mil milhões de euros por esta via.