Poupar é “escudo” que ganha peso em tempos de crise

Famílias tendem a poupar mais em períodos de dificuldades. Com a inflação e os juros a pressionarem o rendimento, a taxa de poupança está novamente a subir. A maioria do dinheiro fica parado no banco.

Poupar é "escudo" que ganha peso em tempos de crise









