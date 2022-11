PSI: Políticas de risco alvo de maior fiscalização prévia

A maioria das emitentes da bolsa portuguesa têm adotado a fiscalização das políticas de risco. Em geral, as recomendações do Código de Governo das Sociedades para as emitentes melhoraram no ano passado e foi o acolhimento desta diretriz o que mais se destacou, principalmente entre as cotadas do índice de referência nacional, PSI, segundo mostra o mais recente relatório do Instituto Português de Corporate Governance (IPCG).

