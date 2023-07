Putin assina lei que introduz gradualmente rublo digital

O presidente russo, Vladimir Putin, assinou uma lei que introduzirá gradualmente o rublo digital na economia, juntamente com as formas de pagamento tradicionais, e estabelece a criação de uma plataforma eletrónica adequada.A lei foi adotada pela Duma em 11 de junho e entrará em vigor em 1 de agosto.A governadora do Banco Central da Rússia, Elvira Nabiulina, afirmou, em 19 de junho, que o rublo digital será testado primeiro com transações básicas e, no próximo ano, a sua utilização será alargada a outras transações, incluindo pagamentos sem contacto e transferências entre bancos.Só quando o regulador monetário tiver a certeza de que todo o sistema funciona corretamente é que o rublo digital será introduzido em massa para o público.Prevê-se que os russos possam começar a efetuar transações com o rublo digital a partir de 2025.O único emissor do rublo digital será o Banco Central e a plataforma do rublo será protegida como uma infraestrutura essencial da Federação Russa, disse Denis Poliakov, vice-chefe do Departamento de Sistemas Nacionais de Pagamento, na passada sexta-feira.As transações na plataforma do rublo digital devem respeitar as regras estabelecidas pelo Conselho de Administração do Banco da Rússia.O banco central também determinará as taxas para as transações em rublo digital.Nabiulina afirmou que a instituição irá promover a utilização do rublo digital também nas transações internacionais.O protótipo da plataforma do rublo digital foi criado em dezembro de 2021 e a fase piloto começou em fevereiro de 2022 em 12 bancos russos.Nabiulina, que se opõe categoricamente ao uso de criptomoedas, argumentou que o rublo digital não é uma criptomoeda porque é apoiado por um regulador.A ideia do Banco Central é emitir o rublo digital em paralelo com os rublos em numerário e os utilizadores poderão geri-lo através de carteiras digitais e utilizá-lo com a ajuda de telemóveis ou outros dispositivos.O rublo digital permitirá pagar bens e serviços, efetuar pagamentos a organizações e ao Estado, transferir fundos e pagar transações com instrumentos financeiros e ativos financeiros digitais, explicou o Banco da Rússia ao anunciar a criação da moeda.A lei prevê a possibilidade de legar direitos sobre rublos digitais, nomeadamente através de disposições testamentárias.Além disso, os herdeiros têm a possibilidade de receber rublos digitais da conta do testador para organizar o seu funeral.