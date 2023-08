Rússia começa a testar o rublo digital a 15 de agosto

Leia Também Putin assina lei que introduz gradualmente rublo digital

O Banco Central da Rússia anunciou hoje que um programa piloto para testar o funcionamento do rublo digital irá iniciar-se a 15 de agosto, com a participação de 13 bancos e um número limitado de clientes.De acordo com Olga Skorobogatova, primeira vice-governadora da entidade, citada pela Europa Press, "o lançamento de operações piloto com rublos digitais reais é a fase mais importante do projeto", sendo que inclui a abertura de carteiras digitais e o pagamento de compras, com a meta de uma introdução a nível nacional até 2025.Durante esta fase de testes, adiantou, o banco central terá a oportunidade de testar o funcionamento da plataforma do rublo digital num ambiente real, elaborando todos os procedimentos necessários com a participação dos clientes e ajustando-os, caso seja necessário.Durante esta primeira fase de testes, referiu, será possível efetuar operações básicas, incluindo a abertura e o carregamento de contas em rublos digitais, bem como efetuar transferências em rublos digitais entre cidadãos, pagamentos automáticos simples e pagamento de compras e serviços utilizando um código QR em 30 pontos de venda localizados em 11 cidades russas.Segundo o Banco Central da Rússia, a lista de participantes no projeto-piloto deverá ser alargada até ao final de 2023."Planeamos introduzir o rublo digital em circulação em massa, dependendo dos resultados dos testes faseados e sujeito à conclusão bem-sucedida do teste piloto em todos os cenários para operações de rublo digital", explicou o banco."Esperamos que, a partir de 2025, os cidadãos e as empresas possam utilizar ativamente a moeda digital nacional", acrescentou Skorobogatova, garantindo que a utilização do rublo digital será uma decisão de cada cidadão.