Putin, BCE e três outras coisas que precisa de saber para começar o dia

As principais praças europeias vão arrancar a sessão, com o mercado a digerir as palavras do governador do banco central francês François Villeroy, que em entrevista ao jornal Libération (publicada hoje), admitiu que a inflação "é maior e está a durar mais do que pensávamos", reiterando assim o apelo para que o programa de compra de ativos termine já no fim do terceiro trimestre, mas sublinhando que a subida das taxas de juro na zona euro não deve ser para já, defendendo que é uma decisão que tem ser "ponderada".