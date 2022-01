Quais são as cotadas da bolsa que atraem mais institucionais estrangeiros?

A elétrica portuguesa é a empresa onde os investidores institucionais estrangeiros pesam mais no capital. Além do maior acionista, a China Three Gorges, que controla 19% das ações da empresa, a elétrica liderada por Miguel Stilwell tem oito institucionais com mais de 2% do capital. O segundo maior acionista é a BlackRock, com 7,38%, seguindo-se a Oppidum Capital e o Canada Pension Plan Investment, com 7,2% e 5,01%, respetivamente. O Norges Bank controla mais de 3% do capital, enquanto o fundo de pensões do Qatar, a Sonatrach, Amundi e Bank of America, todos mantêm participações superiores a 2%. Contas feitas, estes oito investidores controlam 31,83% da elétrica.