Quizz: Tem conhecimentos de investimento suficientes para concorrer à sucessão na família Roy?

Estreou na semana passada o último episódio da série "Succession" da HBO, onde a trama alia o poder e o dinheiro a uma família disfuncional que reina no império dos media. O sucesso da série repercutiu-se no número de telespectadores que assistiram em direto ao desfecho desta história em direto: um total de 2,9 milhões de pessoas, de acordo com os números da produtora. O Negócios elaborou este "quizz" onde pode testar os seus conhecimentos sobre mercados financeiros, após o qual - mediante a pontuação alcançada - irá descobrir o seu nível de conhecimento, com uma classificação que se insere no contexto desta história. Pronto para descobrir o seu lugar no império dos Roy? O Negócios deseja-lhe boa sorte!